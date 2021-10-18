Более половины опрошенных россиян (62%) хотели бы открыть собственный бизнес. Такие данные приводит сервис Работа.ру в своем исследовании, участие в котором приняли более 12 тыс. пользователей сервиса из всех регионов страны.

По данным опроса, из тех, кто хотел бы открыть свой бизнес, четверть респондентов (26%) готовы начать деятельность уже в течение года, 39% участников исследования отметили, что готовы открывать бизнес в ближайшие два-три года, а 35% — не раньше, чем через четыре-пять лет. Причем треть опрошенных пока не определились, в какой сфере хотели бы открыть бизнес.

Самыми популярными сферами для начала собственного дела стали дизайн и творчество (12%), производство и промышленность (8%) и рестораны и кафе (7%). Также 6% респондентов указали, что хотели бы открыть бизнес в IT, 5% — в отрасли транспорта и логистики, 4% — в строительстве, а 3% — в сфере маркетинга, рекламы и PR. Другие сферы для открытия бизнеса получили менее 3% голосов. Там указывали отрасли охраны, медицины, образования, юриспруденции, финансов и другие.

МЭР: 93% женщин-предпринимателей сохранили свой бизнес во время пандемии В период пандемии 93% женщин-предпринимателей удалось сохранить свой бизнес, заявила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова, добавив, что «по ряду направлений не просто сохранить, но и найти, открыть новые ниши и рынки, совершить рывок в бизнесе». Замминистра назвала пять направлений, которые получили старт в 2021 году среди женщин-предпринимателей.

Более половины опрошенных (54%) отметили, что пока находятся на стадии формулировки идеи и концепции будущего бизнеса. Треть респондентов (33%) указали, что уже анализируют рынок, а четверть (25%) — делают денежные накопления. Еще 19% участников исследования рассказали, что уже разрабатывают стратегию собственного бизнеса. Находятся в поиске партнеров 13% опрошенных, а 11% ищут инвесторов.

По 7% респондентов отметили, что сейчас подбирают команду для развития бизнеса или ищут подходящее помещение для работы. Только 1% опрошенных указали, что уже находятся на стадии регистрации новой компании. В варианте «Другое» 9% опрошенных чаще всего отмечали, что сейчас они обучаются необходимым навыкам для ведения бизнеса.

Более половины опрошенных россиян (54%), планирующих открыть собственный бизнес, указали, что на сегодняшний день им пока не хватает денежных средств для достижения цели. Нехватку нужных знаний отметили 35% респондентов, а 32% не торопятся с открытием своего дела, так как боятся потерпеть неудачу. Еще 31% участников исследования не хотят брать кредит на бизнес.