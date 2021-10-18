Шок, который испытала мировая экономика от пандемии, в целом преодолен, и Россия находится в этом тренде, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

«Мир постепенно адаптируется к новым реалиям. Шок, который был вызван появлением коронавируса, в целом преодолен. Глобальная экономика вернулась к росту, и сегодня мы можем продолжить обсуждение всех актуальных вопросов так же открыто и конструктивно, как всегда это было на заседаниях нашего совета», — заявил Мишустин.

Он подчеркнул, что Россия находится в тренде мировых позитивных изменений.

«Рост у нас также восстановился. Хороший результат дали меры по поддержке наших граждан и бизнеса, которые были реализованы правительством Российской Федерации по поручениям президента. По оценке Министерства экономического развития, за восемь месяцев этого года валовый внутренний продукт вырос на 4,7%. Экономика не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его. Уверенными темпами растут инвестиции и строительство жилья, грузооборот транспорта и розничная торговля. Безработица, напротив, быстро снижается», — отметил председатель правительства.