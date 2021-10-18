Российские индексы снизились по итогам основных фондовых торгов в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,32% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 248,33 пункта. Индекс РТС опустился на 0,79% — до отметки 1 876,56 пункта.

По итогам торговой сессии рост котировок продемонстрировали, в частности, акции Mail.ru (плюс 4,35%), «Полюса» (плюс 0,71%), «ЛУКОЙЛа» (плюс 0,5%), «Яндекса» (плюс 0,41%), «Магнита» (плюс 0,39%), МТС (плюс 0,13%). Зафиксировано падение цены на акции СберБанка (минус 1,79%), Мосбиржи (минус 1,2%), «Газпрома» (минус 0,75%), «Норникеля» (минус 0,04%).

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Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отмечает, что на мировых фондовых биржах в начале новой недели наблюдались неоднозначные настроения.

«Негативные сюрпризы со стороны важных макроэкономических данных из Китая и США несколько ослабили оптимистичный настрой инвесторов. С другой стороны, сильных продаж как минимум в США также не наблюдалось, в связи с чем текущую динамику можно определить и как консолидацию. В России ралли продолжали некоторые эмитенты металлургического и горнодобывающих секторов, но возможная коррекция сырьевых активов несет в себе риски фиксации прибыли в бумагах по ходу недели. Во вторник стоит обратить внимание на продолжение сезона квартальных отчетностей в США, данные по рынку жилья страны, а также выступления представителей ФРС и ЕЦБ», — полагает аналитик.