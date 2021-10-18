Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 27 копеек к предыдущему закрытию и составил 71,3 рубля. С начала торговой сессии было проведено свыше 30 тыс. сделок на 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 70,94—71,38 рубля за доллар.

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Курс евро на тот же момент времени равнялся 82,76 рубля, увеличившись на 37 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено более 6,1 тыс. сделок на 367,4 млн евро по курсам от 82,15 до 82,8 рубля за евро.

«Доллар сегодня неплохо выглядит в валютной секции в паре с рублем — робкие попытки выкупить довольно глубокое снижение пары доллар/рубль на нейтральном внешнем фоне и в начале налогового периода могут быть вполне явным сигналом к тому, что бакс действительно перепродан. Доллар может подняться к 71,35 рубля, важно закрепиться над 71,5, чтобы продолжать рост, но с этим пока все очень зыбко. Евро способен двигаться внутри границ 82—83 рубля», — полагает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.