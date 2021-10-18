Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 27 копеек к предыдущему закрытию и составил 71,3 рубля. С начала торговой сессии было проведено свыше 30 тыс. сделок на 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 70,94—71,38 рубля за доллар.
Курс евро на тот же момент времени равнялся 82,76 рубля, увеличившись на 37 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено более 6,1 тыс. сделок на 367,4 млн евро по курсам от 82,15 до 82,8 рубля за евро.
«Доллар сегодня неплохо выглядит в валютной секции в паре с рублем — робкие попытки выкупить довольно глубокое снижение пары доллар/рубль на нейтральном внешнем фоне и в начале налогового периода могут быть вполне явным сигналом к тому, что бакс действительно перепродан. Доллар может подняться к 71,35 рубля, важно закрепиться над 71,5, чтобы продолжать рост, но с этим пока все очень зыбко. Евро способен двигаться внутри границ 82—83 рубля», — полагает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.