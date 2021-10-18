Ключевым драйвером восстановления деловой активности в России стал инвестиционный спрос, в результате по итогам первого полугодия 2021 года прямые иностранные инвестиции в российскую экономику составили около 11 млрд долларов. Об этом глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

«Мы наблюдаем позитивную динамику и во внешней торговле. В январе — августе товарооборот вырос почти на 40%. Причем в большей степени за счет расширения экспорта. Активно развиваются и проекты компаний — участниц Консультативного совета. Они охватывают многие сферы. Практически каждый год мы фиксируем рост объема накопленных инвестиций в российскую экономику. Сейчас он составляет около 185 миллиардов долларов. Это хороший тренд», — подчеркнул Мишустин.

По его словам, в 2021 году были расширены мощности действующих предприятий сразу в нескольких регионах страны, и значительный объем инвестиций был направлен в производство продуктов питания.

Еще одним направлением инвестирования стала сфера зеленой энергетики. Глава правительства сообщил, что в сентябре прошел конкурсный отбор инвестиционных проектов, по итогам которого будут построены объекты солнечной, ветро- и гидрогенерации с общей установленной мощностью более 2,5 ГВт.

В своем выступлении Мишустин рассказал о мерах по совершенствованию инвестиционного климата в РФ.

«Вы все хорошо знаете, что по итогам нашего предыдущего общения были сокращены сроки государственной регистрации медицинских изделий. Продлено действие нулевой ставки ввозной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении суперабсорбентов. Сейчас расширяются инвестиционные инструменты. В прошлом году мы запустили специальный институт — соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Он позволяет гарантировать инвесторам неизменность условий ведения бизнеса на территории нашей страны на длительный период времени. Примерно за год было заключено таких документов на общую сумму инвестиций около 1,3 триллиона рублей. Интерес к этому инструменту большой. На рассмотрении находятся еще 75 заявок общим объемом инвестиций 2 триллиона рублей», — заявил премьер-министр.