Законопроект об отмене обязательного техосмотра Госдума РФ рассмотрит в осеннюю сессию, до конца ноября, заявил первый замглавы комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

«Мы считаем, проходить техосмотр для владельцев легковых автомобилей — это требование избыточное. В данный момент законопроект разослан по регионам, в осеннюю сессию он будет рассмотрен и принят, как мы предполагаем, до конца ноября», — заявил Федяев.

По его словам, большая часть автопарка России (более 55 млн единиц автотранспорта) — это автомобили новые, на гарантии, те, которые проходят регулярно техобслуживание, а не техосмотр на специализированных технических станциях.

«Кроме того, машины уже производят такого уровня, что гаражный ремонт уходит в прошлое, так как доля очень подержанных автомобилей все меньше. Поэтому мы поддерживаем инициативу, которая упрощает жизнь большей части автолюбителей, это более честно по отношению к ним», — пояснил Федяев.

Он обратил внимание на общественный транспорт — автобусы, спецтехнику. Техосмотр для них остается.

«Это большие объемы и большие веса, и чаще всего самые тяжелые дорожно-транспортные происшествия происходят именно с крупной техникой, поэтому в этом отношении остается усиленный контроль», — пояснил депутат.