Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил выдавать бизнесу субсидии за приостановку работы по решению не только федерального, но и региональных оперштабов. Об этом говорится в письме бизнес-омбудсмена премьер-министру Михаилу Мишустину.

В сентябре правительство утвердило субсидии для малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО, приостановивших работу из-за противоэпидемических мер на фоне пандемии. Размер грантов составляет 0,5 МРОТ на каждого сотрудника за две недели ограничений, а если сроки ограничений продлеваются, то размер помощи увеличивается пропорционально — вплоть до 1 МРОТ на сотрудника. Однако поддержка предоставляется только в том случае, если ограничения введены именно федеральным оперативным штабом по предупреждению распространения коронавируса.

«В то же время решение о введении ограничительных мер юридически оформляется в различных субъектах РФ не только оперативным штабом <…> или даже по его согласованию, но и решениями региональных штабов, решениями и нормативными правовыми актами глав субъектов РФ. В настоящее время уже фиксируются отказы в предоставлении субсидий по причине принятия решений об ограничениях без формальной фиксации через решение оперативного штаба», — отметил в письме Титов, предложив дополнить соответствующее постановление правительства.

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация «не соответствуют замыслу постановления, по которому бизнес поддерживается в связи с фактическим введением ограничений вне зависимости от уровня инстанции, давшей такое указание». Бизнес-омбудсмен добавил, что получил «многочисленные жалобы от предпринимателей» по этому вопросу.