Российские банки выдали более 260 тыс. льготных ипотечных кредитов на новостройки за девять месяцев 2021 года, сообщило АНО «Национальные приоритеты» со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

«Программа льготной ипотеки на новостройки, несмотря на изменения параметров, остается популярной у населения: по актуальным данным, более 263 тыс. кредитов выдано с начала 2021 года и уже после переформатирования ипотеки в июле 2021 года», — приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

При этом всего за время реализации программы с конца апреля 2020 года более 609 тыс. россиян улучшили жилищные условия по программе льготной ипотеки на новостройки, добавил вице-премьер. Наибольшая часть льготных ипотечных кредитов выдана в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае, Свердловской области, Тюменской области, Республике Татарстан, Новосибирской области, Ростовской области и Республике Башкортостан.

Также, по данным аналитического центра «ДОМ.РФ», за все время действия программы банки получили более 1,8 млн заявок по программе льготной ипотеки, из них одобрено 1,2 млн. Это связано с тем, что потенциальные заемщики, как правило, получают одобрение в двух-трех банках.

Со 2 июля программа льготной ипотеки была продлена до 1 июля 2022 года на новых условиях. Теперь купить жилье в новостройке можно по ставке до 7% годовых. Для всех регионов максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости жилья. Разницу между рыночной ставкой и льготной банкам возмещает государство.

Ранее программа льготной ипотеки выдавалась под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года и позволила привлечь в жилищное строительство в России свыше 2 трлн рублей, ее оформили более полумиллиона семей. Программа призвана поддержать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падением спроса и оттоком денег из-за спада в экономике в связи с пандемией. Ипотечный кредит на льготных условиях можно было взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей — в остальных регионах.