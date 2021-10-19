Условия доступа девелоперов к кредитным средствам банков предложили облегчить за счет смягчения требований к проектному финансированию, пишут «Известия» , уточняя, что изменения предложено внести в положения и инструкции ЦБ по выдаче кредитов застройщикам. Такую инициативу комиссия общественного совета при Минстрое по проектному финансированию в ближайшее время направит в ведомство.

По мнению руководителя экспертной рабочей группы комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Эдуарда Самигуллина, изменения должны снизить нагрузку на банки и стоимость проектного финансирования для застройщиков. «Эффектом от предложенных мер для конечного покупателя может стать снижение цены квадратного метра до 10%», — отметил он.

Общественники предлагают изменить требования к резервам банков в зависимости от уровня кредитоспособности девелоперов, использующих эскроу-счета. В частности, понизить критерии оценки по ссудам. Сейчас при высокой категории качества заемщика банк должен создать резерв в размере не менее 1% от выдаваемой суммы кредита. Общественники считают, что его следует опустить до нуля и понизить на 3–5% для остальных категорий заемщиков (достаточная, удовлетворительная и слабая).

Хуснуллин: с начала года банки выдали более 260 тыс. льготных ипотек на новостройки Российские банки выдали более 260 тыс. льготных ипотечных кредитов на новостройки за девять месяцев 2021 года, сообщило АНО «Национальные приоритеты» со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Также стоит разрешить банкам оценивать независимо друг от друга проекты разных юрлиц в составе одной группы компаний, если они достаточно обособлены — между ними нет кросс-потоков и обязательств, сказано в документе. Сегодня банки не могут выдавать кредиты на новые проекты группы, если общая сумма ее займов превышает 25% от капитала кредитной организации.

Резервы банков на возможные потери сейчас создают сразу на всю сумму кредита, притом что заем выдают частями — соразмерно темпам строительства. Общественники предложили создавать резервы аналогично — частями.

«На первый взгляд прямой эффект от этих мер для покупателей неочевиден. Но все затраты застройщиков ложатся на плечи покупателя. Таким образом, принимая пакет мер для облегчения финансовой нагрузки на строительные компании, мы рассчитываем на общее снижение цены квадратного метра», — сказал председатель комиссии общественного совета при Минстрое по проектному финансированию Рифат Гарипов.