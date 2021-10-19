Минэкономразвития направило в правительство проект постановления с новыми правилами заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК); новые правила будут действовать временно: с момента подписания документа до 1 июня 2022 года; ими предусмотрено заключение СЗПК в бумажном виде, но в 2022-м планируется запуск государственной информационной системы (ГИС) «Капиталовложения», в которую перейдет вся работа по СЗПК, пишут «Ведомости» , ссылаясь на первого замминистра экономического развития Андрея Иванова.

Одно из существенных изменений в правилах – возможность отразить в соглашениях изменения, связанные с курсом рубля и ключевой ставкой: если курс рубля снизится к доллару или евро более чем на 20%, а ключевая ставка повысится более чем на 3 п. п. с момента заключения соглашения, стоимость проекта и сроки его выполнения могут измениться и инвестор будет вправе отразить это в соглашении; другое нововведение – определение госкорпорации «ВЭБ.РФ», автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития» и некоторых российских банков (с уставным капиталом не менее 3 млрд рублей, кредитным рейтингом на уровне не ниже А-(RU), с опытом банковского сопровождения контрактов) в качестве уполномоченных организаций, которые будут сопровождать процессы заключения СЗПК и мониторить исполнение условий соглашений.

Задержка запуска ГИС «Капиталовложения» приостановила заключение СЗПК Порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) должен был измениться в начале апреля этого года, когда прекратили действовать временные правила, однако из-за задержки запуска Государственной информационной системы (ГИС) «Капиталовложения» СЗПК не заключаются до сих пор, пишут «Ведомости» , уточняя, что изначально планировалось заключать все соглашения в новой форме с апреля.

По словам Иванова, Минэкономразвития за оставшуюся часть года планирует заключить соглашения общим объемом инвестиций 1,7 трлн рублей, KPI правительства предусматривает заключение в 2021 году 100 СЗПК общим объемом инвестиций 2 ­трлн рублей, на данный момент подписано контрактов на 300 млрд; чтобы запустить ГИС «Капиталовложения», которая станет экосистемой взаимодействия федеральных органов власти (Минэкономразвития, казначейства, ФНС) и инвестора, нужно поставить на поток заключение СЗПК.

Минфин представил свои замечания к новым правилам заключения соглашений, большая часть из них урегулирована в рамках доработки проекта, сообщил представитель ведомства.

Бизнес тоже подготовил и представил ряд своих замечаний к новым правилам заключения СЗПК, они касаются в том числе выбора уполномоченной организации инвесторами, заключившими соглашения по старым правилам до 2 апреля; также бизнес предлагает закрепить в нормативном документе безвозмездность для инвесторов сопровождения СЗПК уполномоченной организацией, привести определение термина «банковское сопровождение» и зафиксировать, на ­основании какого документа будет осуществляться предоставление услуг уполномоченной организацией, отметил источник, близкий к РСПП.