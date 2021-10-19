В «Интер РАО» выявили риски мошенничества со своими акциями, сообщают «Известия» , уточняя, что компания готовит обращение в Центробанк с просьбой проверить организацию «Сервис Капитал». Эта фирма заявляет гражданам, что «Интер РАО» якобы хочет выкупить свои акции, и убеждает продать бумаги ниже рыночной стоимости.

По словам представителя «Интер РАО», в компанию обращаются акционеры — физические лица, в основном это люди преклонного возраста, и сообщают о звонках компании «Сервис Капитал», которая им рассказывает, что «Интер РАО» хочет выкупить у них свои акции по непонятно как сформированной цене.

«Интер РАО» удалось пресечь несколько таких инцидентов, отметили в компании. Впрочем, там не исключили риска повторения подобных ситуаций — под угрозой находятся более 300 тыс. акционеров-физлиц. В «Интер РАО» подчеркнули, что сейчас не осуществляют покупку собственных акций у акционеров.

В ЦБ «Известиям» сказали, что первое, на что нужно обратить внимание, общаясь с представителями компаний, которые предлагают услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, — это наличие лицензии Банка России. Проверить эту информацию можно на сайте регулятора. «Сервис Капитала» в этом списке нет.

Если компания работает на финансовом рынке без соответствующей лицензии, то, скорее всего, она ведет свою деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты, добавили в ЦБ. Такие организации зачастую, рекламируя свои услуги, утверждают, что «платят наличными», но впоследствии сложно или невозможно получить какие-либо документы по сделке и защитить свои права при возникновении проблем, отметили в регуляторе.

По словам эксперта в области финансовых коммуникаций Андрея Лободы, сегодня на рынке есть организации, которые под надуманным предлогом убеждают граждан продать акции ниже рыночной цены. Они занимаются обычной перекупкой активов, как правило, через подставное физическое лицо, добавил финансист.