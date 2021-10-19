📰 Правительство выстраивает многоуровневую систему поддержки «сквозных проектов» по внедрению отечественной радиоэлектроники в российских компаниях ради выполнения отраслевых планов импортозамещения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект распоряжения правительства. Единую схему управления «сквозными проектами» представило Минцифры — в нее входят требования к проектам, правила их отбора, описание ролей государства, производителей радиоэлектроники, а также крупных потребителей на рынке, которые должны будут обеспечить гарантированный спрос на российскую микроэлектронику.

📰 В 2022 году технологическое нормирование промышленных загрязнений стало обязательным для самых «грязных» компаний, пишет «Коммерсант» . В 2008 году реформа экологического регулирования промышленности на основе наилучших доступных технологий задумывалась как инструмент повышения экологической, технологической, а также рыночной эффективности российских компаний, но пока успешной она не выглядит и в ряде случаев может даже привести к обратному эффекту — поддержку получат неэффективные компании.

📰 Автоперевозчики негабаритных и тяжеловесных грузов лишились возможности выходить в рейс из-за изменения системы выдачи спецразрешений, пишет «Коммерсант» . Раньше их получали в бумажном виде, но с 4 октября процедуру перевели в онлайн, где сразу возникли сложности. В Минтрансе, признавая возможность появления проблем с онлайн-системой, утверждают, что еще больше года можно будет пользоваться старой бумажной схемой. Но перевозчики в один голос говорят, что бумажные разрешения получить невозможно. Эксперты также опасаются грядущего появления электронных накладных из-за перебоев в работе сайта.



📰 В январе — сентябре продажи отечественной дорожно-строительной техники (ДСТ) выросли на 30%, до 37 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Росспецмаша». Объем выпуска заводов увеличился на 27%, до 38 млрд рублей. В Минпромторге сообщили о росте производства и отгрузок ДСТ на 30%. Рост показывает и рынок в целом за счет дорожного строительства, роста цен на уголь и укрепления рубля. Но даже активный спрос и законтрактованность у иностранных игроков не позволили загрузить заводы РФ: этому мешает сегмент восстановленных подержанных машин.



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📰 Рубль не смог развить восходящее движение прошлой недели, рассказал «Российской газете» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По его словам, благодаря росту нефти, обновившей многолетние вершины, на старте понедельника российская валюта приблизилась к 15-месячному максимуму, но затем стала активно сдавать позиции из-за ухудшения ситуации на мировых рынках. Нельзя исключать, что ЦБ упреждающе повысит ключевую ставку на 0,75—1 процентный пункт, что может вызвать более ощутимый рост рубля и закрепление его курса на достигнутых вершинах по меньшей мере в среднесрочной перспективе. В результате доллар может опуститься в район 70 рублей или немного ниже, заключил эксперт.



📰 Агрегаторы такси и сервисы доставки еды начали вводить сборы, оплачиваемые пользователями, пишет «Коммерсант» . Так, сервисный сбор появился у «Ситимобила», а до этого — у Delivery Club и «Яндекс.Еды». Компании стали требовать доплаты у потребителей для улучшения своей экономики и выхода на прибыльность, объяснили эксперты. По их мнению, решение не повышать тарифы, а ввести новый сбор продиктовано опасениями негатива со стороны клиентов. Хотя тот же «Ситимобил» и получит дополнительно несколько сотен миллионов рублей ежеквартально, но вряд ли это поможет сервису быстро улучшить финансовые показатели, отмечают аналитики.

