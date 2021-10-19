Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в августе почти не изменился по сравнению с предшествующим месяцем и составил 4,004 млрд долларов. Как сообщает ТАСС, это следует из опубликованных в понедельник документов Минфина США.

В июле указанный показатель оценивался в 4,006 млрд долларов. Доля долгосрочных облигаций в августе составила 203 млн. На долю краткосрочных облигаций пришлось 3,8 млрд долларов. В июле первый показатель оценивался в 305 млн, второй — в 3,7 млрд.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. В апреле их уровень уменьшился с 96 млрд до 48,7 млрд долларов, а в мае — до 14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги — до 9,3 млрд долларов.

В марте 2020 года РФ более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем: с 12,58 млрд до 3,85 млрд долларов. В апреле объем вложений вновь был увеличен — до 6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям. В мае прошлого года Россия сократила объем вложений с 6,85 млрд до 5,39 млрд долларов.



Крупнейшим держателем госбумаг США в августе осталась Япония — почти 1,32 трлн долларов. Второе место с 1,05 трлн занял Китай.