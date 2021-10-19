Фондовые торги в России стартовали во вторник в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:10 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,13% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 4 253,99 пункта. Индекс РТС повысился на 0,68% — до уровня 1 889,32.

«Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть возобновили рост после отступления от очередных максимумов накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

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Она спрогнозировала, что «в начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, немного вырастут в связи с улучшением внешних факторов и, в частности, благодаря повышению цен на нефть и металлы». «Рост можно наблюдать, в частности, по ценам на алюминий и золото. Драгоценный металл, однако, после отступления от важного сопротивления 1 800 долларов за унцию на прошлой неделе по-прежнему чувствует себя не слишком уверенно и на данный момент обладает ограниченным потенциалом повышения. В целом вторник отметится продолжением сезона квартальных отчетностей и данными по рынку жилья в США, выступлениями представителей ФРС и ЕЦБ, а также операционными результатами «РусГидро», — уточняет аналитик.

Она напоминает, что накануне индекс Мосбиржи и индекс РТС «снизились, но отступили от минимумов дня и устояли выше поддержек 4 230 и 1 870 пунктов, что может предвещать возвращение к повышению и скорое тестирование психологически важных отметок 4 300 и 1 900 пунктов».



«Импульс к росту на рынке в целом не теряет актуальности, а умеренные коррекции позволяют снять перекупленность», — заключает Кожухова, указывая в качестве сегодняшнего ориентира по индексу Мосбиржи диапазон 4 180—4 310 пунктов.