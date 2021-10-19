Автовладелец, представивший в страховую компанию все документы для заключения договора ОСАГО, должен иметь возможность купить полис незамедлительно. Страховщик не имеет права ему отказывать, ссылаясь на отсутствие полномочий у конкретного сотрудника в офисе, разъясняется в информационном письме Банка России.

Как поясняют в ЦБ, анализ поступающих туда жалоб потребителей показал, что отдельные страховые компании отказывались продавать полис ОСАГО в день обращения гражданина из-за того, что заявление и комплект документов якобы приняты не уполномоченными на заключение договора сотрудниками. Банк России подчеркивает , что считает подобную практику недопустимой и уже применяет меры надзорного реагирования при выявлении подобных случаев.

В письме регулятор напомнил, что причиной для отказа в незамедлительном заключении договора ОСАГО могут быть ошибки в документах клиента или их неполный комплект, о чем страховщик должен сразу уведомить заявителя.



«Если же документы в порядке, а автомобилист готов оплатить полис, никаких отсрочек в его оформлении быть не должно. Закон требует, чтобы офисы страховщиков предоставляли эти услуги в рабочее время без каких-либо исключений», — заключают в ЦБ.