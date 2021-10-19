Банк России 19 октября выпускает в обращение памятные монеты «Маша и Медведь». Как сообщает пресс-служба регулятора, серебряная монета номиналом 3 рубля и монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей (в том числе с цветным покрытием) выходят в серии «Российская (советская) мультипликация».

«На монете изображены персонажи известного российского мультсериала: девочка Маша и ее друг, бывший цирковой артист Медведь. Они стоят на фоне комнаты в доме Медведя, где веселая и предприимчивая девочка любит играть», — описывают визуальное решение в ЦБ.

На серебряной монете номиналом 3 рубля, а также на одной из 25-рублевых монет из недрагоценного металла эта картинка выполнена в цвете; на всех монетах имеется надпись: «Маша и Медведь», причем на серебряной она также цветная.

Тираж серебряных трехрублевых монет составляет 7 тыс. штук, «обычных» 25-рублевых из недрагоценного метала — 850 тыс., таких же монет с цветным покрытием — 150 тыс. штук.



В ЦБ напоминают, что показ анимационного сериала «Маша и Медведь» начался в 2009 году. «За несколько лет он стал популярен не только в нашей стране, но и в Европе, США, Китае, Канаде, странах Латинской Америки. Секрет его успеха в том, что ситуации и переделки, в которые попадают персонажи мультсериала, близки и понятны жителям любой страны, на каком бы языке они ни говорили. В мультфильме легко и с юмором, без скучных поучений рассказывается о разнице между хорошим и плохим, добрым и злым, полезным и вредным», — отмечается в материале, посвященном выпуску новых монет.