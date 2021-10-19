Около 3 млн россиян продолжают работать удаленно, несмотря на то что снята часть пандемийных ограничений. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков во время выступления на форуме «Ответственный бизнес — на пути к устойчивому развитию».

Министр напомнил, что в прошлом году были приняты поправки к Трудовому кодексу, которые создали условия для дистанционной занятости, а сейчас в Государственной думе находится законопроект, регулирующий электронный документооборот.

«В целом формат удаленной, дистанционной занятости востребован сейчас на рынке труда. Даже несмотря на снятие части ограничений пандемийных, около трех миллионов сотрудников продолжают трудиться в этом формате», — рассказал он.

Котяков отметил, что, чтобы формат дистанционной занятости использовался с максимальной эффективностью, недостаточно только изменения нормативно-правовой базы. Глава Минтруда пояснил, что очень важно создать условия для самореализации удаленных работников с тем, чтобы профилактировать выгорание сотрудников, трудящихся удаленно, формировать корпоративную культуру выстраивания взаимоотношений работодателя и наемного сотрудника.