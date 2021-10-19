На срочном рынке Московской биржи 20 октября стартует конкурс для частных инвесторов «Цветные перспективы». Его цель — популяризация торговли фьючерсными контрактами на цветные и промышленные металлы: медь, алюминий, цинк и никель, поясняется в сообщении фондовой площадки.

В конкурсе могут принять участие частные лица, имеющие брокерский счет. Среди участников будут разыграны денежные призы в четырех номинациях:

«Лучший трейдер по фьючерсу на медь»;

«Лучший трейдер по фьючерсу на алюминий»;

«Лучший трейдер по фьючерсу на никель»;

«Лучший трейдер по фьючерсу на цинк».

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В каждой номинации будут определены по 20 призеров. Ими будут признаны частные инвесторы с максимальным суммарным оборотом по каждому из фьючерсных контрактов.

Призовой фонд конкурса составит 2 млн рублей. Победители в каждой номинации получат по 110 тыс. рублей, занявшие второе место — по 95 тыс., третье — по 80 тыс., места с четвертого по 20-е — по 3 тыс. рублей.

Соревнование будет проходить в период до 30 декабря 2021 года. Для участия частному клиенту необходимо до 17:00 29 декабря направить заявление через своего брокера или самостоятельно по почте (адрес указан в сообщении Мосбиржи, где также дается ссылка на подробную информацию об условиях конкурса).



В материалах к конкурсу Мосбиржа напоминает о ключевых факторах, влияющих на цену фьючерсных контрактов на цветные металлы: это колебания спроса и предложения на металл, ситуация в промышленных отраслях, корпоративное управление добывающих компаний, политическая и экономическая ситуация в добывающих странах, общая экономическая ситуация (экономический рост/спад) в некоторых странах, природные и техногенные катастрофы.