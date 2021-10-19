На поддержку семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет, будет дополнительно выделено 28,3 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Речь идет о ежемесячной выплате, размер которой зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50% до 100% регионального прожиточного минимума ребенка. Сейчас такими выплатами обеспечено не менее 2,7 млн детей.

Из бюджета в 2021 году на эту меру поддержки уже было направлено 276 млрд рублей. Источником дополнительных средств станет резервный фонд правительства.

Кроме того, подписано распоряжение о выделении 5,9 млрд рублей на поддержку семей, воспитывающих трех и более детей. Они также имеют право на специальные ежемесячные выплаты, пока ребенку не исполнилось три года. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено свыше 59 млрд рублей. Сейчас такую помощь получают более 620 тыс. многодетных семей, а благодаря дополнительным средствам из резервного фонда удастся обеспечить выплатами еще 48 тыс. детей в таких семьях.

«Поддержка семей с детьми останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы правительства», – подчеркнул Михаил Мишустин на заседании правительства 14 октября.