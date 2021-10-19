Российский союз автостраховщиков поддерживает поправки к закону об ОСАГО, которые упрощают инвалидам получение компенсации 50% премии по обязательной «автогражданке».

Как поясняют в РСА, внесенные правительством России поправки предлагают внедрить беззаявительный порядок компенсации страховой премии инвалидам по договору ОСАГО.

Предполагается, что средства будут компенсироваться Пенсионным фондом на основании сведений из федерального реестра инвалидов, а также из автоматизированной информационной системы ОСАГО. Профильный страховой союз доработает АИС ОСАГО соответствующим образом.



«Все изменения в ОСАГО последних нескольких лет направлены на достижение одной цели — улучшения положения автовладельцев. Так, аккуратные автовладельцы в последние два года ощутили, что стоимость полиса обязательной «автогражданки» стала ниже. Мы надеемся, что в недалеком будущем начнут работать и другие нормы, которые улучшают положение автолюбителей: например, отказ от учета износа в ОСАГО и увеличение лимита возмещения за причинение вреда жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. В этом же русле лежат и поправки, упрощающие получение положенной по закону компенсации премии по ОСАГО для инвалидов. Вместо сбора пакета документов и подачи заявления о компенсации деньги будут просто приходить на карту», — комментирует президент РСА Игорь Юргенс.