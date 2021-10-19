Московская биржа напоминает о регламенте работы рынков в период государственных праздников в ноябре и 31 декабря 2021 года.



Так, 5 ноября 2021 года торги будут проводиться на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).

В этот день на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут проводиться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения. На остальных рынках торги проводятся в обычном режиме.

4, 6 и 7 ноября 2021 года торги не проводятся.

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Также в релизе отмечается, что 30 декабря 2021 года на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут проводиться торги и расчеты в стандартном режиме в рамках существующего временного регламента, в том числе инструментами TOD и своп O/N. Расчеты инструментами ТОМ будут проходить 10 января 2022 года.

31 декабря 2021 года торги на всех рынках биржи проводиться не будут.