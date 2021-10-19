Московская биржа напоминает о регламенте работы рынков в период государственных праздников в ноябре и 31 декабря 2021 года.

Так, 5 ноября 2021 года торги будут проводиться на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).

В этот день на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут проводиться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения. На остальных рынках торги проводятся в обычном режиме.

4, 6 и 7 ноября 2021 года торги не проводятся.

Также в релизе отмечается, что 30 декабря 2021 года на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут проводиться торги и расчеты в стандартном режиме в рамках существующего временного регламента, в том числе инструментами TOD и своп O/N. Расчеты инструментами ТОМ будут проходить 10 января 2022 года.

31 декабря 2021 года торги на всех рынках биржи проводиться не будут.

Самые доходные акции за прошлый год

Самые доходные акции за прошлый год

Выбор пользователей Банки.ру
Название компании Изменения за год Покупка
Мечел
+389.58%
Купить
Ашинский метзавод
+388.72%
Купить
TCS Group Holding PLC
+368.20%
Купить
Дагестанская ЭнергСбытКом
+314.94%
Купить
Распадская
+308.15%
Купить
Смотреть все предложения