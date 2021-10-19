Госдума поручила комитету по контролю дополнительно проанализировать заключение Счетной палаты (СП) на законопроект об исполнении федерального бюджета за прошлый год, чтобы определить причины выявленных в ходе его исполнения нарушений.

Ранее в ходе обсуждения в Госдуме законопроекта председатель СП Алексей Кудрин сообщил, что в ходе проверок было выявлено нарушений на 338 млрд рублей, связанных с ошибками в бухучете, нарушениями федеральных законов и постановлений правительства при планировании и исполнении бюджета, нарушениями процедур госзакупок. В ходе проверки также были исправлены нарушения еще на 445 млрд рублей.

Кудрин увидел прорыв в бюджете на ближайшие три года Кудрин признал, что в процентах к объему экономики расходы бюджетной системы на образование в целом за три ближайших года останутся на текущем уровне — около 3,8% ВВП.

В связи с этим председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил заключение СП передать в думский комитет по контролю для дополнительного анализа, «учитывая, что названная цифра в 338 млрд рублей, к которым есть вопросы, не может нас не беспокоить».

«Нам надо разобраться, в чем причины, насколько серьезны замечания, затем есть «незавершенка», почему объекты, которые должны быть завершены, построены, на сегодняшний день заморожены, брошены, или строительство не завершено. Есть поручения президента (РФ Владимира Путина. — Прим. ред.), мы с вами должны проанализировать, почему они не выполнены, если такие примеры есть, — заявил Володин. — Послушаем уже комитет по контролю именно с точки зрения анализа замечаний, высказанных председателем Счетной палаты».

Председатель комитета по контролю Олег Морозов в свою очередь проинформировал коллег, что комитет уже начал эту работу. «Вчера на заседании комитета мы уже в предварительном порядке этот документ получили и начали его анализировать. Спасибо за это поручение, мы обязательно продолжим эту работу и о ее итогах проинформируем палату», — пообещал он.