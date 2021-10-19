Банк России установил официальные курсы валют на 20 октября.

Курс доллара опустился на 20,4 копейки, составив 70,9674 рубля (71,1714 рубля на 19 октября). Курс евро вырос на 22,49 копейки до 82,6841 рубля (с 82,4592 рубля на 19 октября).

На Московской бирже на 13:56 мск курс доллара расчетами «завтра» снизился на 45 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — на 11 копеек, валюты стоят 70,84 и 82,59 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника: 70,81—71,25 рубля за доллар и 82,54—82,85 рубля за евро.