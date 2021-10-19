Роспотребнадзор разработал порядок контроля авиакомпаниями наличия у пассажиров QR-кода, подтверждающего заполнение анкеты прибывающего в Россию на портале госуслуг, сообщает Росавиация.

Сейчас эту проверку осуществляют сотрудники Роспотребнадзора по прибытии пассажиров в РФ.

«Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для реализации постановления главного государственного санитарного врача РФ... «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19» при участии авиакомпаний разработан примерный порядок контроля наличия у пассажира QR-кода, подтверждающего заполнение анкеты прибывающего в РФ на Едином портале государственных и муниципальных услуг», — говорится в сообщении.

Как уточняется, Роспотребнадзор предлагает российским и иностранным авиакомпаниям провести его апробацию в качестве «пилотного» варианта в течение двух месяцев.

В соответствии с документом, в момент регистрации на рейс в зарубежном аэропорту сотрудник авиакомпании или уполномоченный агент будет просить гражданина РФ представить на своем мобильном устройстве либо на бумажном носителе PDF-файл (QR-код) анкеты, присланный на электронную почту после заполнения формы на госуслугах. В случае его отсутствия он предложит пассажиру заполнить анкету.