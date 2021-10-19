Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил о необходимости повышения эффективности управления и расходования бюджетного рубля, подчеркнув, что такую необходимость показала работа над отчетом об исполнении бюджета 2020 года.

«Главный вывод из того, что комитет [по бюджету и налогам] нам представил, очевиден: нам необходимо повышать эффективность управления, эффективность расходования бюджетного рубля», — сказал он.

В первую очередь Володин обратил внимание на соотношение выделенных из бюджета и возвращенных, не освоенных средств. «На пополнение оборотных средств системообразующих организаций 24 миллиарда рублей было выделено, 21 миллиард рублей возвращен — 87,5%. Туристический кэшбэк: 15 миллиардов рублей выделено, 13,8 миллиарда рублей вернули обратно. Вот вам коэффициент полезного действия этого решения. Почему такое произошло?» — сказал председатель ГД.

Следующий вопрос — это разница в уровне бюджетной обеспеченности десяти наиболее и десяти наименее обеспеченных регионов. «В 2016 году [разница] в два с половиной раза, уже после субсидий и дотаций. А в 2020 году — в 2,9 раза. Вот вам КПД. Решения, которые принимались в этой сфере, совершенно очевидно, что они не срабатывают. И правильно было бы на это обратить внимание», — добавил председатель Госдумы.

«Третья тема — налоговая база. Ее размещение на территории нашей страны, очевидно, неравномерно», — заявил Володин. «Здесь тоже есть место для того, чтобы повысить эффективность работы», — отметил он.

Также Володин обратил внимание на выделение субсидий госкорпорациям. «Это тема и для Счетной палаты», — считает он. «И пятое. В 2020 году введено 156 из 237 подлежащих вводу объектов. Коэффициент — 65,8. Как вы понимаете, здесь работать и много, много надо работать для того, чтобы выйти на 100%», — подчеркнул председатель ГД.

«Что касается повышения эффективности расходования бюджетного рубля, здесь много надо поработать», — отметил Володин. Он предложил в случае необходимости обратиться к Минфину, Счетной палате и председателю правительства.