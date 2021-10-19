Минфин России на аукционе 20 октября предложит облигации федерального займа (ОФЗ) одной серии, говорится в сообщении ведомства.
Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии № 26239RMFS с погашением 23 июля 2031 года в объеме 20 млрд рублей.
Всего Минфин намерен в IV квартале 2021 года разместить ОФЗ на 520 млрд рублей. В частности, за три месяца планируется разместить ОФЗ со сроком погашения до пяти лет на 50 млрд рублей, со сроком погашения от пяти до десяти лет — на 250 млрд рублей, со сроком погашения от десяти лет — на 220 млрд рублей.
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|Название облигации, эмитент
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Доходность
в год
|
Дата погашения
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78.91%
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