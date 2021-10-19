Сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, в IV квартале 2021 года — I квартале 2022 года составляет 20,3 млрд и 13,6 млрд долларов соответственно. Об этом говорится в аналитическом комментарии Центробанка «Оценка фактических платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций» .

По данным ЦБ, традиционно существенные объемы выплат, согласно макростатистике, приходятся на декабрь, но, как показывает исторический опыт, значительная часть этих платежей обычно пролонгируется или рефинансируется.

«Если исключить внутригрупповые платежи, то чистые выплаты в IV квартале 2021 года могут составить до 15,7 млрд долларов (на 27% меньше, чем годом ранее) и в I квартале 2022 года — до 10,2 млрд долларов (на 14% меньше, чем годом ранее). Остаток суммы приходится на внутригрупповые платежи (определенные по 40 российским компаниям из числа крупнейших заемщиков на внешнем рынке)», — отметили в ЦБ.