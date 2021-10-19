Чиновники в России будут проходить обучение по повышению киберграмотности, для них будут предусмотрены экзамены. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов на пленарной секции «Глобальная цифровизация и национальная безопасность» в рамках международной выставки Interpolitex.

«Работу по повышению киберграмотности Минцифры ведет. И на следующий год у нас, в частности, запланированы два мероприятия. Первое — это обучение чиновников, это портал самообучения и тестирования… Второе — это программа для широкого спектра населения, начиная от пяти (лет), и среднее поколение, и старшее», — заявил он.

На уточняющий вопрос модератора мероприятия зампреда правления СберБанка Станислава Кузнецова, будут ли для чиновников предусмотрены экзамены по киберграмотности, Шойтов ответил утвердительно, добавив, что в качестве отчетности чиновники будут сдавать тестирование.

Кузнецов привел данные СберБанка, по которым большинство тех, кто попадается на уловки телефонных мошенников, — это граждане РФ 35—40 лет, тогда как еще год назад это были россияне старше 60 лет.