Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли попросил у основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска 6 млрд долларов на борьбу с угрозой голода и его последствиями для человечества. Бизли обратился к американскому предпринимателю с этой просьбой во вторник на своей странице в Twitter.

«42 миллиона человек в этому году оказались на грани голода. Беспрецедентный глобальный кризис, обострившийся из-за [пандемии] COVID-19. Голод, дестабилизация [ситуации] в странах и массовая миграция [ждут нас], если мы не ответим. Илон Маск, вы только за вчерашний день заработали 6 млрд долларов — это именно та сумма, которая нам нужна, чтобы предотвратить катастрофу! Пожалуйста, помогите!» — написал он.

В конце июля ВПП ООН и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН выпустили доклад, в котором отмечалось, что ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью может произойти с августа по ноябрь этого года в 23 регионах мира, которые включают 28 государств. Речь шла об Афганистане, Гаити, КНДР, Колумбии, Мьянме, Нигерии, Сирии и еще целом ряде стран Африки, Ближнего Востока и Центральной Америки.



Согласно документу, всего в 2020 году в мире с острыми проблемами в области продовольственной безопасности столкнулись около 155 млн человек: это на 20 млн больше, чем в 2019-м. Было отмечено, что более 41 млн человек в настоящее время нуждаются в неотложной помощи, иначе им грозит голод.