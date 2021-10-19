Темп роста количества преступлений в IT-сфере в России замедлился. На эту тенденцию указывает МВД в сводке о состоянии преступности по итогам девяти месяцев 2021 года.

«Замедлился темп роста количества зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Если в I квартале 2021 года их число увеличилось на 33,7%, то за девять месяцев 2021 года — на 11%», — говорится в сводке.

В целом количество регистрируемых преступлений сокращается, свидетельствуют данные правоохранителей.



«Анализ статистических сведений о состоянии преступности за январь — сентябрь 2021 года свидетельствует о том, что оперативная обстановка в стране продолжает оставаться стабильной и контролируемой. Наблюдается снижение количества преступлений по сравнению с аналогичным периодом минувшего года на 1,2%», — сказано в релизе.