Государственная дума РФ на пленарном заседании во вторник приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Согласно принятому закону, доходы федерального бюджета за прошлый год составили 18,719 трлн рублей, что ниже прогнозного значения на 1,874 трлн рублей, или 9,1%. В том числе нефтегазовые доходы оказались ниже на 2 трлн 288,5 млрд рублей.

Уточняется, что нефтегазовые доходы за 2020 год составили 5 трлн 235,2 млрд рублей, или 28% от общего объема доходов федерального бюджета (в 2019 году — 39,3%), а ненефтегазовые доходы — 13 трлн 483,8 млрд, или 72% (в 2019 году — 60,7%).

Расходы бюджета в 2020 году в соответствии с документом составили 22,821 трлн рублей, дефицит бюджета — 4,1 трлн.

Силуанов: бюджет в 2020 году исполнен с дефицитом в 3,8% ВВП Объем поступивших доходов составил 18,72 трлн рублей.

Вместе с тем думский комитет по бюджету и налогам в своем заключении отметил существенный рост объема резервов бюджетной системы. Объем Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте составил 13,5 трлн рублей (12,7% ВВП), увеличившись за год на 5,7 трлн рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в этом году депутаты в последний раз рассматривают отчет об исполнении бюджета осенью.



«С 2022 года по инициативе депутатов правительство будет вносить данный законопроект в Государственную думу до 15 июня для рассмотрения в весеннюю сессию. Таким образом, уже к самому началу работы над бюджетом на следующие три года — летом в рамках «нулевого чтения» — мы будем иметь представление обо всех проблемах, которые возникли при исполнении закона о бюджете за предыдущий год. А значит, получим возможность не допустить их повторения», — заключил спикер.