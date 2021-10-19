Российские фондовые индексы выросли по итогам основной торговой сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос к предыдущему закрытию на 0,66% и составил 4 276,26 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,25% — до отметки 1 900,04 пункта.

По итогам торговой сессии рост котировок продемонстрировали, в частности, акции «Полюса» (плюс 3,34%), СберБанка (плюс 1,93%), «Норникеля» (плюс 1,68%), «Газпрома» (плюс 0,96%), «Магнита» (плюс 0,89%), «ЛУКОЙЛа» (плюс 0,49%), Mail.ru (плюс 0,28%). Зафиксировано падение цены на акции Мосбиржи (минус 2,49%), «Яндекса» (минус 0,38%), МТС (минус 0,34%).



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Ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов полагает, что в среду индекс Мосбиржи может обновить исторический максимум.

«Сегодня индекс Мосбиржи вернулся к росту, вплотную приблизившись к историческим максимумам, вследствие оптимизма на мировых рынках, а также спроса на бумаги финансового сектора и металлургов. <…> Ожидаем, что оптимизм на российском рынке сохранится, а индекс может обновить исторический максимум, чему будет способствовать благоприятный внешний фон и крепость национальной валюты», — отметил аналитик.