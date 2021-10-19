России целесообразно снижать долю доллара в международных резервах и расчетах с иностранными партнерами, заменяя иными валютами — как национальными, так и региональными, а в перспективе — и цифровыми активами, заявил в интервью «Интерфаксу» замглавы МИДа Александр Панкин.

«Не вызывает сомнения целесообразность продолжать работу по дальнейшему сокращению доли доллара в национальных международных резервах, а также его использования в расчетах с иностранными партнерами. При этом заменить американский доллар можно иными валютами — как национальными, так и региональными, а в перспективе, вероятно, и некими цифровыми активами», — допустил Панкин. Он подчеркнул, что проводимая Россией целенаправленная работа по сокращению влияния доллара на отечественную экономику и внешнеторговые операции способствует снижению «санкционных рисков» со стороны США.

«При этом мы рассматриваем соответствующие шаги в большей степени как превентивную меру, направленную на создание более предсказуемых и стабильных условий для развития, нежели инструмент для борьбы с уже действующими антироссийскими ограничительными мерами Вашингтона. Очевидно, что соответствующий курс российского правительства способствует сохранению финансового суверенитета страны», — добавил замминистра, констатировав, что «санкционные риски и вызовы» со стороны США сохраняются.

«В этих условиях совершенно ясно, что наши расчеты с основными торговыми партнерами нуждаются в защите и стабильности в контексте применяемой валюты, поскольку платежи в долларах США, по сути, проходят через американские банки и систему клиринга, что позволяет Вашингтону блокировать любые, на их взгляд, подозрительные трансакции», — пояснил Панкин, подчеркнув, что «замещение доллара иной валютой — это вовсе не самоцель российской политики, а защитная реакция».

«У нас нет претензий к доллару как к таковому, и мы не призываем отказываться от него любой ценой. Однако у нас есть значительные претензии к финансовой политике эмитирующего его государства, которое использует национальную денежную единицу в качестве экономического оружия в международном масштабе», — указал дипломат.



Он также отметил, что в отношении евро Россия не сталкивается с проблемами в расчетах и переводах, поэтому нет причин к применению аналогичной тактики ни к европейской единой валюте, ни к каким-либо иным национальным валютам.