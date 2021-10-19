Инвестор Карл Айкан полагает, что из-за чрезмерной денежной массы и растущей инфляции рынки США могут столкнуться с серьезными проблемами. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

По мнению Айкана, политика, которую сейчас проводят Федеральная резервная система и конгресс США в конечном итоге могут вызвать глобальные проблемы в американской экономике.

«В долгосрочной перспективе мы определенно зайдем в тупик. Я действительно думаю, что будет кризис, судя по тому, как мы действуем, как мы печатаем деньги, как мы идем к инфляции. Если вы посмотрите вокруг, вы увидите инфляцию вокруг себя, и я не знаю, как вы справитесь с этим в долгосрочной перспективе», — отметил Айкан.

Федеральная резервная система и конгресс США выделили триллионы долларов в виде стимулов для спасения экономики от пандемии COVID-19.

ФРС в рамках операций количественного смягчения закачивает в рынки по 120 млрд долларов в месяц, выкупая на открытом рынке казначейские облигации на 80 млрд долларов и ипотечные — на 40 млрд долларов. В результате этих операций баланс ФРС за полтора года увеличился на 3,5 трлн долларов и достиг рекордных отметок выше 8 трлн долларов.

А правительство США выделило более 5 трлн долларов в качестве стимулов для поддержки американцев в период кризиса здравоохранения.

Огромная денежная масса стала одной из причин роста ценового давления в экономике США. В августе инфляция достигла нового 30-летнего максимума, причиной чего стали сбои в цепочке поставок и чрезвычайно высокий спрос.

Карл Айкан известен как один из самых успешных инвесторов, или «корпоративных рейдеров». Айкан находит неэффективные компании, скупает их акции, продавливает перестановки в руководстве, после чего продает подорожавшие бумаги. Среди инвестиций бизнесмена была компания Apple Айкан купил 4,7 млн ценных бумаг корпорации, после чего добился обратного выкупа на сумму в 150 млрд долларов

Конгресс США одобрил повышение потолка госдолга на 480 млрд долларов

Палата представителей конгресса США одобрила повышение потолка государственного долга на 480 млрд долларов, что, согласно оценкам американского Минфина, позволит покрывать расходы до 3 декабря.