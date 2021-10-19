Инвестор Карл Айкан полагает , что из-за чрезмерной денежной массы и растущей инфляции рынки США могут столкнуться с серьезными проблемами. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

По мнению Айкана, политика, которую сейчас проводят Федеральная резервная система и конгресс США в конечном итоге могут вызвать глобальные проблемы в американской экономике.

«В долгосрочной перспективе мы определенно зайдем в тупик. Я действительно думаю, что будет кризис, судя по тому, как мы действуем, как мы печатаем деньги, как мы идем к инфляции. Если вы посмотрите вокруг, вы увидите инфляцию вокруг себя, и я не знаю, как вы справитесь с этим в долгосрочной перспективе», — отметил Айкан.

Федеральная резервная система и конгресс США выделили триллионы долларов в виде стимулов для спасения экономики от пандемии COVID-19.

ФРС в рамках операций количественного смягчения закачивает в рынки по 120 млрд долларов в месяц, выкупая на открытом рынке казначейские облигации на 80 млрд долларов и ипотечные — на 40 млрд долларов. В результате этих операций баланс ФРС за полтора года увеличился на 3,5 трлн долларов и достиг рекордных отметок выше 8 трлн долларов.

А правительство США выделило более 5 трлн долларов в качестве стимулов для поддержки американцев в период кризиса здравоохранения.

Огромная денежная масса стала одной из причин роста ценового давления в экономике США. В августе инфляция достигла нового 30-летнего максимума, причиной чего стали сбои в цепочке поставок и чрезвычайно высокий спрос.

Карл Айкан известен как один из самых успешных инвесторов, или «корпоративных рейдеров». Айкан находит неэффективные компании, скупает их акции, продавливает перестановки в руководстве, после чего продает подорожавшие бумаги. Среди инвестиций бизнесмена была компания Apple Айкан купил 4,7 млн ценных бумаг корпорации, после чего добился обратного выкупа на сумму в 150 млрд долларов