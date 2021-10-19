Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск снизился на 39 копеек к предыдущему закрытию и составил 70,9 рубля. С начала торговой сессии было проведено 37,4 тыс. сделок почти на 2 млрд долларов, диапазон котировок составил 70,81—71,25 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 82,47 рубля, уменьшившись на 23 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено более 5,1 тыс. сделок на 328,4 млн евро по курсам от 82,46 до 82,85 рубля за евро.

«После старта основной сессии российская валюта скорректировалась из-за умеренной просадки нефтяных цен, но вскоре они возобновили рост, вернув рубль к укреплению. В результате он вновь переписал 15-месячный максимум к доллару. На этом фоне доллар в первой половине дня активно дешевел, что способствовало подорожанию развивающихся валют. Однако затем доллар стал быстро возвращать утраченные позиции, спровоцировав просадку в секторе, некоторые представители опустились в минус», — отмечает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.