В России стартовали онлайн-продажи американских электрокаров Tesla, сообщил Autonews. Реализацией машин занимается сервис для покупки и продажи автомобилей онлайн «СберАвто».

Как рассказали в пресс-службе компании, клиентам уже сейчас доступны Tesla Model 3 и Tesla Model Y. Ближе к концу октября к ним присоединится и электрический кроссовер Tesla Model X.

Приобрести через «СберАвто» можно новые и подержанные электрокары. В компании подчеркнули, что автомобили прошли все необходимые таможенные процедуры. Кроме этого, Tesla оборудовали системой «Эра-Глонасс» и самой новой версией программного обеспечения с поддержкой русского языка.

«Пользователям «СберАвто» доступен эксклюзивный сток автомобилей в наличии и по финальным ценам: ждать поставки или завершения таможенных процедур не нужно. Жителям Москвы автомобиль доставят в день покупки», — объяснили в компании.

На вечер вторника на сервисе представлены шесть автомобилей Tesla, два из которых — новые: Tesla Model Y и Tesla Model 3.

Кроссовер Tesla Model Y доступен только в модификации Long Range Dual Motor. Полноприводный автомобиль получил два электромотора мощностью 350 л. с. На одном заряде машина может проехать 460 км. Цена нового автомобиля составляет 6 342 500 рублей.

Лифтбек Tesla Model 3 клиенты могут приобрести в двух комплектациях. Заднеприводную модификацию Standard Range Plus оснастили электрической установкой мощностью 296 л. с. Запас хода у такого электрокара — 448 км. Также предлагается 367-сильная версия Long Range с полным приводом и запасом хода в 614 км. Цена на новый автомобиль 2021 года выпуска — 5 536 250 рублей. Цены на подержанные автомобили этой модели установлены в пределах 3,5—4,3 млн рублей.

В «СберАвто» уточнили, что каждый из представленных автомобилей можно приобрести в кредит.