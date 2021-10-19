Российская аудитория Интернета в 2021 году выросла до 124 млн человек, заявил во вторник на форуме «Спектр» глава Роскомнадзора Андрей Липов.

«К 2021 году число пользователей Интернета в России достигло 124 миллионов человек. Это 85% населения страны», — сказал Липов, отметив, что это данные международного исследования Global Digital.

По словам главы Роскомнадзора, услуги доступа в Интернет в России предоставляют более 3 тыс. операторов связи. Всего в отрасли работает более 6,5 тыс. операторов.

Быстрое развитие технологий и цифровизации несет с собой множество угроз, отметил Липов.

«Постоянные атаки на критически важные инфраструктуры в мире, интернет-платформы требуют все больше технологичности и проактивности для обеспечения защиты людей. Государство должно оградить граждан от опасного контента, бесконтрольного распространения персональных данных, мошенничества, посягательства на детей и подростков. На службу возложена большая ответственность по предотвращению информационных угроз совместно с другими ведомствами. Одновременно мы очень рассчитываем на такое же ответственное отношение к новым вызовам и со стороны бизнеса», — подчеркнул Липов.

Руководитель Роскомнадзора высоко оценил работу отрасли в 2020 году, когда страна столкнулась с пандемией коронавируса. Он напомнил, что нагрузки на сети фиксированного доступа к Интернету тогда выросли лавинообразно, за считанные дни трафик увеличился на 35%.

«Обеспечение бесперебойного функционирования сетей связи и Интернета в этой ситуации играло первостепенное значение. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, вы продемонстрировали высокую готовность и обеспечили страну связью», — отметил Липов.