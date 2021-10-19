Из-за ограничений, введенных в регионах России в связи с новой волной коронавируса, спрос на внутренний туризм упал на 30%. Об этом на онлайн-конференции во вторник сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Итоги летнего сезона 2021 года, подчеркнула глава исполнительной дирекции АТОР, в целом радуют турбизнес, который по большей части уже приспособился жить в условиях «стабильной неопределенности».

«И все же такой сюрприз, как введение на пике сезона жестких ограничений на самом популярном внутреннем направлении, в Краснодарском крае, существенно смазало итоги сезона. И продолжает оказывать негативный эффект в виде потери туристов в этом регионе и осенью», — сказала Ломидзе.

Говоря о спросе на предстоящие длинные ноябрьские праздники, исполнительный директор АТОР отметила, что во внутреннем туризме на спрос на этот высокий период значительное негативное влияние оказали вводимые в регионах России QR-коды. Уже более 30 регионов установили ряд ограничений, в той или иной степени касающихся туристов, при этом 13 регионов ограничили возможности заселения непривитых гостей.

«Сохраняющаяся неопределенность с возможным вводом ограничений в других регионах и их разный формат в каждом из субъектов РФ порождает у туристов нежелание детально разбираться в том, какие именно ограничения введены. В регионы, про которые в прессе пишут, что там «вводят QR-коды», прекращают покупать туры, осторожничают и по другим внутренним направлениям. В итоге по сравнению с первой неделей октября на второй неделе месяца спрос на туры по России в среднем по рынку упал на 30%», — резюмировала Ломидзе.

Так как отдых за рубежом стал выглядеть более комфортным с точки зрения ограничений, чем во многих регионах России, то, по данным туроператоров — членов АТОР, на период ноябрьских праздников вырос спрос в сегменте выездного туризма.

По словам Ломидзе, сейчас объемы продаж туров за рубеж на ноябрьские праздники 2021 года уже сопоставимы с уровнем 2019 года для тех же дат и выше примерно на 40%, чем в 2020 году. В тройке лидеров — Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты. Также динамично растет российский турпоток в Доминикану, а в Европе выделяется активным спросом на туры Венгрия.