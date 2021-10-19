Столичная служба занятости запустила новую электронную услугу по поиску работы на официальном портале Москвы (mos.ru). Здесь появилась форма заявки, к которой соискатели могут прикреплять свое резюме, составленное в том числе на других сайтах.

«Мы продолжаем активно развивать инфраструктуру для поиска работы. Москвичи уже привыкли, что за поиском работы можно обратиться в службу занятости, которая предоставляет множество возможностей по переобучению и трудоустройству. Сейчас мы активно развиваем онлайн-сервисы для горожан — теперь все, кому нужна помощь в поиске работы, могут получить эти услуги не только в службе занятости, но и онлайн на портале mos.ru», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Соискателю достаточно заполнить электронное заявление и прикрепить резюме, уточнила Ракова. Кроме того, по ее словам, подсказки при заполнении позволят легко и быстро предоставить всю нужную информацию. Сформированную заявку в дистанционном формате получит карьерный специалист службы занятости.

«При необходимости консультант поможет актуализировать резюме под профиль конкретной вакансии. Обратную связь соискатель получит на следующий рабочий день после обращения. Все уведомления от службы занятости он будет получать дистанционно в личном кабинете на сайте mos.ru. Ему будет предложена личная встреча с карьерным консультантом для обсуждения дальнейшей траектории взаимодействия и подобранных вакансий», — пояснила вице-мэр.

С начала 2020 года через столичную службу занятости работу нашли более 255 тыс. человек. Служба сотрудничает с крупнейшими сайтами по поиску работы — HeadHunter и SuperJob, а также регулярно привлекает работодателей с актуальными вакансиями. Сейчас в базе вакансий службы занятости более 410 тыс. предложений для москвичей с различным уровнем образования, квалификации и опытом работы.