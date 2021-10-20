Рубль немного дешевеет к доллару и евро на утренних торгах в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:49 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 70,87 рубля, что на символическую 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на этот же момент времени стоил 82,55 рубля (плюс 12 копеек).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 70,85—71,04 рубля за доллар и 82,55—82,81 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.