Банк России подготовил и направил на регистрацию в Минюст пакет изменений в положения, регулирующие риск ликвидности кредитных организаций в соответствии со стандартом «Базель III». Как поясняется в сообщении регулятора, «это предоставит банкам дополнительные возможности по соблюдению нормативов ликвидности по «Базелю III» и, таким образом, окажет положительное влияние на российский банковский сектор».

В частности, предусматривается, что:

рублевые облигации государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и ипотечные ценные бумаги, обеспеченные поручительством АО «ДОМ.РФ», могут быть отнесены к высоколиквидным активам для расчета нормативов краткосрочной ликвидности и чистого стабильного фондирования;

активы и обязательства в драгоценных металлах, расчеты по которым осуществляются в денежной форме, будут включаться в расчет нормативов ликвидности по «Базелю III» как активы и обязательства, номинированные в денежной форме.

В дальнейшем условия включения рублевых облигаций ВЭБа и ипотечных ценных бумаг, обеспеченных поручительством «ДОМ.РФ», в расчет высоколиквидных активов будут дополнены требованиями о фактическом соблюдении ВЭБом и «ДОМ.РФ» нормативов финансовой устойчивости, а также об успешном прохождении ежегодного стресс-тестирования достаточности собственных средств (капитала) и раз в полгода — стресс-тестирования ликвидных активов.



«Все три нормативных акта вступают в силу по истечении десяти дней после дня их официального опубликования и должны применяться с 1 апреля 2022 года. В то же время банки, на которые распространяются эти указания, могут начать их одновременное применение досрочно», — уточняется в сообщении.