Сотрудники Федерального бюро расследований США провели во вторник в Вашингтоне обыск в частном доме, принадлежащем, по сведениям американской печати, российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. О завершении мероприятий сообщила ТАСС официальный представитель ФБР.

«Да, мы можем подтвердить, что сегодняшняя правоохранительная деятельность... завершена», — указала она.

Во вторник американские СМИ сообщили о проведении ФБР обыска в якобы принадлежащем предпринимателю особняке в Вашингтоне. Позднее появилась информация об обыске в нью-йоркском доме, также, предположительно, связанном с Дерипаской.

Газета The Washington Post со ссылкой на свои источники ранее утверждала, что обыски в обоих городах проходят в рамках уголовного расследования. Представитель бизнесмена Лариса Беляева эти сведения опровергла. Она сообщила ТАСС, что «ордеры связаны с санкциями». Кроме того, Беляева уточнила, что Дерипаска не является собственником упомянутой недвижимости, которая на самом деле принадлежит его родственникам.



Телекомпания ABC со ссылкой на свои источники проинформировала, что американские власти не предъявляли российскому предпринимателю каких-либо обвинений в связи с обысками.

Миллиардер и основатель UC Rusal Олег Дерипаска считает, что обыски связаны с предположениями о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Как сообщило позже в среду, 20 октября, информагентство РБК , Дерипаска в своем Telegram-канале «нецензурно прокомментировал обыски» (прим. Банки.ру).

