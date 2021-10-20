📰 Вице-премьер Андрей Белоусов ранее назвал цену, в которую обойдется стране переход к «зеленой энергетике», — 90 трлн рублей, пишут «Известия» . При этом необходимые средства планируется брать не из бюджета, а у крупных корпораций. По словам экспертов, инвестиции в углеродно-нейтральную экономику в первую очередь означают модернизацию тепловых и электростанций, для возможности работать не на угле и мазуте, а на газе и водороде. Этот план в итоге будет близок к тому, что делают в ЕС, потому что экономическим двигателем этих новаций является углеродный налог, который планируют ввести в ЕС, отметили они.

📰 Эксперты рассказали о профессиях, представителям которых доступны льготы, пишут «Известия» . Так, в перечень потенциально опасных и вредных попадает достаточно большое количество отраслей: металлургия, металлообработка, химическая промышленность, угольная промышленность, производство стройматериалов, лекарственных средств, биологических материалов, энергетическая и атомная промышленность, производство бумаги и целлюлозы и другие. Для определения льгот при оценке условий труда учитывают температурный режим, освещенность, радиационный фон, вибрацию, шум, влажность, физические и психофизиологические нагрузки, сменность и другие специфические факторы.

📰 Первые результаты октябрьских конъюнктурных оценок делового климата в промышленности Института Гайдара фиксируют отскок оптимизма в секторе к уровню августа после провала в сентябре 2021 года, пишет «Коммерсант» . Основной источник роста оптимизма — рекордно низкие запасы готовой продукции, притом что прогнозы спроса остаются на уровне сентября. Между тем инфляция в промышленности, похоже, стабилизировалась.

📰 Оборонно-промышленное лобби продолжает попытки развернуть комплексную систему поддержки предприятий ОПК, пишет «Коммерсант» . Вице-премьер Юрий Борисов разослал коллегам по правительству и участникам рынка пакет поручений, предусматривающих как доработку действующих механизмов импортозамещения, так и внедрение новых. Диапазон инициатив — от подготовки инфраструктуры рыночного финансирования ОПК, обеспечения отрасли кадрами и системными консультациями до отказа от конкуренции при госзакупках и распределении субсидий.



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📰 Портфельные менеджеры крупнейших инвестфондов обеспокоены увеличением инфляции в мире и снижением темпов роста экономики Китая, пишет «Коммерсант» . Начинают доминировать пессимистичные настроения относительно перспектив мировой экономики в будущем году. В таких условиях управляющие наращивают долю наличности в портфелях и сокращают вложения в облигации. При этом они сохраняют высокую долю вложений в акции, которые лучше защищают инвестиции от инфляции, чем долговые бумаги.



📰 Независимые АЗС видят риски дефицита зимнего дизтоплива в период активного спроса, что может «усугубить негативную ситуацию с ценообразованием», пишет «Коммерсант» . На объемы давит в том числе решение налоговых органов доначислить акцизы при производстве зимнего дизтоплива путем смешивания авиакеросина и летнего дизтоплива: дополнительные изъятия, по оценке экспертов, могут исчисляться миллиардами рублей. На этом фоне АЗС просят правительство проанализировать ситуацию и обеспечить рост производства топлива.



📰 В большинстве российских регионов в январе — августе 2021 года вырос средневзвешенный доход гостиниц на доступный номер (RevPAR) по сравнению с 2019 годом, пишет РБК со ссылкой на данные исследования консалтинговой компании JLL. Самый большой прирост дохода с одного доступного номера за сутки аналитики заметили в Сочи. Так, этот показатель в прибрежном и горном кластерах вырос на 92% по сравнению с допандемийным 2019 годом. На 79% он увеличился у отелей Калининграда, на 35% — в Краснодаре. У гостиниц Нижнего Новгорода доходность номера показала рост 31%.



📰 В период пандемии в сибирских городах наблюдается бурный рост в сегменте товаров и услуг для домашних питомцев, пишет «Российская газета» . Эксперты считают, что спрос на товары и услуги для животных будет только расти, так как пандемия коронавируса и локдауны привели к тому, что ограниченные в возможностях передвижения россияне стали намного чаще заводить питомцев. Практически во всех сибирских городах уже работают зоотакси, гостиницы для домашних животных, салоны красоты, СПА, зоопсихологи, ритуальные конторы и крематории.



📰 Курс доллара впервые с середины лета прошлого года опускался ниже отметки 71, курс евро к рублю — вблизи отметки 82,5, пишет «Российская газета» . Торги на валютном рынке в последнее время проходят спокойно. Однако, по мнению экспертов, надо понимать, что потенциал укрепления рубля ограничен. Если цена на нефть взлетит до 100 долларов за бочку, то пара доллар/рубль опустится до 60 рублей. Но, скорее всего, не ниже. Мешают прежде всего высокая инфляция и быстрый рост денежной массы, уточнили аналитики.



📰 Большинство операторов пунктов техосмотра не аккредитуются на работу в 2022 году, если в России проверку автомобилей сделают добровольной для физических лиц, пишет РБК . Руководители пунктов ждут ясности в законодательстве: законопроект «Единой России» о переводе процедуры на добровольную основу для большинства категорий автомобилистов в Госдуме могут принять до конца года. Если это произойдет, то операторы начнут массово закрывать бизнес и переходить на другой вид деятельности, так как спроса не техосмотр не будет.



📰 Обязательный переход на новый формат использования электронной подписи юрлицами и ИП будет отложен на 2023 год, пишет РБК . К ранее запланированному сроку — 1 января 2022 года — уровень готовности бизнеса оказался невысоким. По словам одного из участников рынка, на прошлой неделе, 11 октября, на совещании у вице-премьера Дмитрия Чернышенко было принято решение ввести в течение 2022 года переходный период для использования так называемых машиночитаемых доверенностей — электронного документа, который будет подтверждать, что сотрудник имеет право подписывать документ от имени организации.

