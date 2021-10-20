Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» разместила на Лондонской фондовой бирже два транша еврооблигаций объемом 2,3 млрд долларов, размещение стало крупнейшим в истории компании. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент Газпромбанка, выступившего соорганизатором размещения, Денис Шулаков, передает ТАСС.

По словам Шулакова, объем книги заявок на бонды превысил 4,7 млрд долларов, финальная доходность составила 2,8% и 3,6% для выпусков объемом по 1,15 млрд долларов со сроками 5,5 года и десять лет соответственно. Международный спрос в книге составил около 80% от объема заявок. «Выпуск отмечен широкой диверсификацией и участием крупнейших инвесторов из Великобритании, США, Швейцарии, Франции, Германии и других стран континентальной Европы и Азии, а также России», — сказал Шулаков.

«Это крупнейшее размещение «ЛУКОЙЛа» на международных рынках капитала, которое в том числе превысило объем прошлогоднего выпуска на 1,5 миллиарда долларов на десять лет, размещенного в апреле по ставке 3,875%», — добавил он.

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