Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» разместила на Лондонской фондовой бирже два транша еврооблигаций объемом 2,3 млрд долларов, размещение стало крупнейшим в истории компании. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент Газпромбанка, выступившего соорганизатором размещения, Денис Шулаков, передает ТАСС.

По словам Шулакова, объем книги заявок на бонды превысил 4,7 млрд долларов, финальная доходность составила 2,8% и 3,6% для выпусков объемом по 1,15 млрд долларов со сроками 5,5 года и десять лет соответственно. Международный спрос в книге составил около 80% от объема заявок. «Выпуск отмечен широкой диверсификацией и участием крупнейших инвесторов из Великобритании, США, Швейцарии, Франции, Германии и других стран континентальной Европы и Азии, а также России», — сказал Шулаков.



«Это крупнейшее размещение «ЛУКОЙЛа» на международных рынках капитала, которое в том числе превысило объем прошлогоднего выпуска на 1,5 миллиарда долларов на десять лет, размещенного в апреле по ставке 3,875%», — добавил он.