Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» разместила на Лондонской фондовой бирже два транша еврооблигаций объемом 2,3 млрд долларов, размещение стало крупнейшим в истории компании. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент Газпромбанка, выступившего соорганизатором размещения, Денис Шулаков, передает ТАСС.
По словам Шулакова, объем книги заявок на бонды превысил 4,7 млрд долларов, финальная доходность составила 2,8% и 3,6% для выпусков объемом по 1,15 млрд долларов со сроками 5,5 года и десять лет соответственно. Международный спрос в книге составил около 80% от объема заявок. «Выпуск отмечен широкой диверсификацией и участием крупнейших инвесторов из Великобритании, США, Швейцарии, Франции, Германии и других стран континентальной Европы и Азии, а также России», — сказал Шулаков.
«Это крупнейшее размещение «ЛУКОЙЛа» на международных рынках капитала, которое в том числе превысило объем прошлогоднего выпуска на 1,5 миллиарда долларов на десять лет, размещенного в апреле по ставке 3,875%», — добавил он.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
ВымпелКом-1-об
ВымпелКом
|
78.91%
|
10.03.2020
погашение
|Купить
|
ДелоПортс-1-об
ДелоПортс
|
38.12%
|
18.11.2022
погашение
|Купить
|
ВымпелКом-4-об
ВымпелКом
|
33.48%
|
10.03.2020
погашение
|Купить
|
ВымпелКом-2-об
ВымпелКом
|
27.82%
|
16.03.2020
погашение
|Купить
|
ДОМ.РФ-18-об
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК)
|
25.84%
|
15.10.2021
погашение
|Купить