Конфликт между совладельцем грузоперевозчика «Деловые линии» (ДЛ) Александром Богатиковым и его бывшим партнером по бизнесу Михаилом Хабаровым, являющимся топ-менеджером банка «Траст», который привел к уголовному делу в отношении последнего, близок к завершению, пишут «Ведомости» , уточняя, что это связано с выкупом у Хабарова его прав требований к Богатикову почти на 60 млн долларов одним из акционеров ДЛ – Татьяной Башмаковой.

По словам адвоката Хабарова Владимира Слащева, именно эту сумму в споре с Хабаровым Богатикову определил Лондонский международный третейский суд (LCIA); информацию подтвердил собеседник, близкий к одной из сторон сделки.

Ранее, в марте этого года, Лондонский суд обязал Богатикова выплатить структуре Хабарова – Caledor 49 млн долларов в качестве компенсации за не исполненный в 2018 году опцион на 30% акций «Деловых линий»; позднее суд начислил Богатикову еще 10 млн долларов в качестве компенсации расходов на судебный процесс.

Отмечается, что Башмаковой через «ТБ капитал» принадлежит 37,5%, но выкупила ли она акции через свою структуру или напрямую как физлицо, неизвестно; ранее Башмакова работала гендиректором компании «Нафта Москва» миллиардера Сулеймана Керимова.

С 2014 по 2017 год Богатиков якобы заплатил Хабарову за «покровительство» 842 млн рублей, которые он теперь считает похищенными; защита Хабарова расценивает уголовное преследование банкира как попытку оказать на него давление с целью отказа от требований по искам Хабарова, удовлетворенным LCIA, Caledor намеревалась признавать и приводить в исполнение решения LCIA во всех юрисдикциях, где у Богатикова имеются активы; сейчас топ-менеджер «Траста» находится под домашним арестом.