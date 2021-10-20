Банкам при продаже страховок, инструментов рынка капитала и пенсионных продуктов следует придерживаться правил информирования клиентов, которые установлены базовыми стандартами защиты прав потребителей финансовых услуг. Такая рекомендация дается в информационном письме Центробанка.

Как поясняет регулятор, банк, выступая агентом страховщика, должен соблюдать положения базового стандарта для страховых организаций, при оказании брокерских услуг или услуг доверительного управления — положения стандартов для брокеров и управляющих, при реализации пенсионных продуктов — стандарта для негосударственных пенсионных фондов.

«Лучшей практикой будет адресное доведение информации об условиях и рисках договора (сделки), подтвержденное подписью клиента или ее аналогом при использовании дистанционных каналов обслуживания», — отмечается в сообщении ЦБ, резюмирующем содержание письма.



Регулятор рекомендует использовать такой подход до тех пор, пока не заработают отдельные правила информирования клиентов банков. Согласно законодательству, они могут быть введены нормативным актом Банка России, подготовленным в развитие федерального закона от 11 июня 2021 года № 192-ФЗ о правилах продаж финансовых продуктов и инструментов, или стандартом защиты прав и законных интересов получателей банковских услуг.