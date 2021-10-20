Эксперты Роскачества назвали основные признаки фишинговых писем, среди которых, например, замена в ссылке букв на цифры.

«Центр цифровой экспертизы Роскачества перечисляет основные признаки фишинговых писем: вы получили ссылку в виде цифр; ссылка содержит два и более адресов; в начале адреса сайта есть «www», но нет точки или стоит тире; когда в ссылке буквы заменены на цифры («o» на цифру «0») либо... произведена замена схожих по написанию букв (b на d и т. д.); ссылка некликабельна, но содержит подмененные символы. В этом случае злоумышленник надеется, что вы скопируете ссылку и вставите ее в адресную строку», — говорится в сообщении Роскачества, содержание которого приводит ТАСС.

В Роскачестве уточняют, что фишинговые ссылки могут поступать через соцсети, личный и рабочий e-mail, мессенджеры, СМС, а также чаты на сайтах знакомств.

«Признаком подозрительного сообщения с фишинговой ссылкой может быть подмена букв в тексте письма на символы или буквы на другом языке, например «д0брьlй дeнb». Мошенники также манипулируют доверчивостью пользователей, когда направляют сообщения с отсутствием каких-либо пояснений, будто письмо является продолжением диалога, которого на самом деле не было. Например, «Здравствуйте, вот обещанная ссылка», — приводятся в сообщении слова замруководителя Роскачества Антона Куканова.

Эксперты рекомендуют с осторожностью относиться к официальным письмам, где отсутствуют Ф. И. О., должность, телефон, почтовый адрес. Кроме того, если ссылка начинается с «https://», то это не значит, что она безопасна.



«В прошлом году 48% россиян столкнулись с мошенниками. По итогам 2021 года мы ожидаем роста этой цифры, потому что техническая блокировка мошенничества глобально в стране внедрена не была, а преступники используют несколько типов масштабирования своей деятельности. Данный материал описывает только мошеннические ссылки, только применительно к телефону и компьютеру. Но даже знание этих базовых правил, как показывает практика, снижает вероятность успеха мошенников в 20—30 раз», — отмечает гендиректор компании StopPhish Юрий Другач.