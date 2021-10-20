Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал палате поддержать в первом чтении законопроект, относящий к задачам оперативно-разыскной деятельности (ОРД) розыск имущества, на которое налагается взыскание для возмещения причиненного преступлением ущерба.

Законопроект был внесен в Госдуму группой сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктором Бондаревым. Поправки дополняют законодательство положением, что результаты оперативно-разыскной деятельности могут быть использованы «для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-разыскных мероприятий для розыска имущества, которое необходимо для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий». Сенаторы отмечают, что следователь, установивший причинение имущественного вреда, обязан принять меры по установлению имущества подозреваемого (обвиняемого).

Согласно действующей редакции закона, регулирующего оперативно-разыскную деятельность, к задачам ОРД относится исключительно обнаружение имущества, подлежащего конфискации. «Тем самым органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, не уполномочены разыскивать иное имущество, на которое налагается взыскание с целью возмещения материального вреда, причиненного преступлением», — поясняют авторы законопроекта.