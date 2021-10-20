Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон об исполнении бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) за 2020 год в объеме 10,303 трлн рублей (или 115,3% от утвержденных законом о бюджете ПФР). По накопительной составляющей доходов поступило 44,4 млрд рублей, что на 16,3 млрд меньше суммы за 2019 год. На выплату страховой пенсии поступило 5,448 трлн рублей страховых взносов, на выплату накопительной пенсии — 213,9 млн. Сумма доходов, полученных от временного размещения пенсионных накоплений, а также доходов от реализации активов, приобретенных за счет средств пенсионных накоплений, составила 6,9 млн рублей. Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений, перечисленные управляющими компаниями, составили 19,62 млрд рублей. Доходы от инвестирования средств резерва ПФР по ОПС — 8,655 млрд.

За 2020 год исполнение бюджета ПФР по расходам составило 9,727 трлн рублей при утвержденной сводной бюджетной росписи в сумме 9,875 трлн (98,5%), что на 1,1 трлн больше, чем в 2019-м. Расходы, связанные с выплатами страховых пенсий, достигли 7,414 трлн рублей, с выплатами накопительных пенсий — 991,623 млн.

Кабмин одобрил проект бюджета РФ до 2024 года и другие ключевые документы Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на 2022—2024 годы. Решения, принятые на заседании 21 сентября, опубликованы на сайте Кабмина в четверг, 23 сентября.

Рост страховых пенсий за 2020 год составил 5,8% к уровню 2019 года. Средний размер страховой пенсии по старости на конец 2020 года — 15 978 рублей. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости превысил размер прожиточного минимума пенсионера в 1,7 раза и составил 15 916 рублей. Средний размер социальной пенсии на конец 2020 года — 9 831 рубль (рост на 5,9%). Размер прожиточного минимума пенсионера — 9 308 рублей.

Материнский капитал на 2020 год установлен в размере 466 617 рублей. Для лиц, родивших (усыновивших) второго, третьего ребенка или последующих детей, получивших ранее сертификат в связи с рождением первого ребенка, с 1 января 2020 года осуществлялась доплата к маткапиталу в размере 150 тыс. рублей.