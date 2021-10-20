«Сбер» доработал сервис удаленного открытия аккредитива для расчетов между физическими лицами в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Теперь все этапы открытия аккредитива как для плательщика, так и для получателя проходят полностью онлайн, без посещения офиса.

«Оформить аккредитив онлайн просто: банк создает заявление, которое отражается в «СберБанке Онлайн» плательщика. Плательщику остается войти в приложение, ознакомиться с условиями аккредитива и подтвердить его открытие. Получатель (физлицо), выбравший для получения счет СберБанка, также увидит подробные условия по оформленному на него аккредитиву в «СберБанке Онлайн» (раздел «Сервисы» — «Прочие услуги» — «Аккредитивы»)», — поясняется в сообщении кредитной организации.

Плательщик и получатель уведомляются о статусе аккредитива по СМС на каждом этапе процесса: отслеживается поступление заявления, его оформление, получение банком необходимых документов для исполнения аккредитива. Кроме того, стороны предупреждаются о скором истечении срока аккредитива и обнаруженных расхождениях в документах для оплаты. «Банк является гарантом: только при выполнении всех условий продавец получит деньги, а покупатель — товар или услугу», — подчеркивается в релизе.



Старший управляющий директор, директор управления торгового финансирования СберБанка Евгений Кравченко отмечает все более высокую востребованность аккредитива. «Если раньше аккредитив в основном использовался в сделках с недвижимостью, то сейчас мы видим, что диапазон сделок значительно расширяется: например, производятся расчеты по договорам об оказании услуг, приобретению ценных бумаг и автомобилей, мировым соглашениям. С развитием сервиса за 2021 год количество аккредитивов, оформленных онлайн, увеличилось в четыре раза», — комментирует он.